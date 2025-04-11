Мерман заявила, что сын Кадышевой профессионально разводит женщин на деньги

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая жена сына Надежды Кадышевой Габриелла Мерман обвинила наследника певицы в обмане.

Фото: unsplash.com by Ian Schneider goian, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с цветком

Мерман уверена, что сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк использует женщин для решения своих финансовых проблем. Делает он это, по словам Габриеллы, профессионально.

Габриелла Мерман пожаловалась на то, что Костюк бросил её беременную в Дубае без денег.

Она уверена, что он взял её в жёны, надеясь погасить свои долги за счёт состояния её родителей.

"Он дурит девочек, берет у них в долг. Я уже с несколькими общалась лично. Сначала там тоже всё было красиво, та же пыль в глаза. А потом девочка резко оказалась ему должна", — цитирует слова Габриеллы "СтарХит".

Женщина отметила, что Костюк выбирает себе невест только из богатых семей, а после занимает у них деньги.

Ранее Надежда Кадышева высказалась о феномене своего успеха у молодёжи.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



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