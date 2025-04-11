Лука Затравкин заявил, что приятели не давали Паше Технику пройти лечение в рехабе

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Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин уверен, что Пашу Техника сгубило его окружение.

Фото: ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman Рэпер Паша Техник

Пианист Лука Затравкин в беседе со "СтарХитом" рассказал, что рэпер Паша Техник стремился пройти лечение в рехабе, чтобы побороть зависимость от запрещённых веществ.

Его приятели, по словам пианиста, препятствовали тому, чтобы рэпер долечился. Они уговаривали его покинуть лечебное учреждение, заставляя его испытывать вину перед родными и близкими людьми.

Окружение Техника упирало на то, что ему нужно заработать денег, чтобы помочь сыну и родителям.

Приятели тащили рэпера на съёмки, где подливали ему алкоголь, в результате чего рэпер возвращался к пагубной зависимости.

Лука Затравкин отметил, что Паша сам лично ему рассказывал такие истории.

Поклонники Паши Рэпера провожали рэпера в последний путь, собравшись у Храма Петра и Павла в столичном Лефортово.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.



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