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Актёр Морган Фримен объяснил, почему всегда носит в ушах золотые серьги

0:51
Шоу-бизнес

87-летний актёр Морган Фримен рассказал, для чего он не вынимает никогда из ушей золотые серьги.

актёр Морган Фримен
Фото: Телеграм-канал Моргана Фримена is licensed under public doman
актёр Морган Фримен

Морган Фримэн объяснил, почему никогда не расстаётся с серьгами из драгоценного металла.

Звезда фильма "Побег из Шоушенка" остроумно ответил на вопрос об украшениях в своих ушах.

"Серёжки… Меня все время про них спрашивают. Так вот. Они стоят как раз столько, чтобы хватило на гроб. Это на случай, если я умру в каком-нибудь неожиданном месте", — объяснил маститый артист.

Он озвучил правило, которого придерживались пираты прошлых веков. Они свои серьги носили именно на случай внезапной кончины.

Ранее певец Робби Уильямс рассказал, что у него диагностировали пиратскую болезнь 17 века.

Уточнения

Мо́рган Фри́мен (англ. Morgan Freeman; род. 1 июня 1937[…], Мемфис, Теннесси, США) — американский актёр кино и озвучивания, режиссёр. Лауреат премии «Оскар», премии «Серебряный медведь» и двух «Золотых глобусов». 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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