Актёр Морган Фримен объяснил, почему всегда носит в ушах золотые серьги

87-летний актёр Морган Фримен рассказал, для чего он не вынимает никогда из ушей золотые серьги.
Морган Фримэн объяснил, почему никогда не расстаётся с серьгами из драгоценного металла.
Звезда фильма "Побег из Шоушенка" остроумно ответил на вопрос об украшениях в своих ушах.
"Серёжки… Меня все время про них спрашивают. Так вот. Они стоят как раз столько, чтобы хватило на гроб. Это на случай, если я умру в каком-нибудь неожиданном месте", — объяснил маститый артист.
Он озвучил правило, которого придерживались пираты прошлых веков. Они свои серьги носили именно на случай внезапной кончины.
Ранее певец Робби Уильямс рассказал, что у него диагностировали пиратскую болезнь 17 века.
Мо́рган Фри́мен (англ. Morgan Freeman; род. 1 июня 1937[…], Мемфис, Теннесси, США) — американский актёр кино и озвучивания, режиссёр. Лауреат премии «Оскар», премии «Серебряный медведь» и двух «Золотых глобусов».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Шаман удивил признанием об отсутствии собственной недвижимости. Из-за плотных гастролей артист живет в отелях и временном жилье, считая своим домом всю Россию.