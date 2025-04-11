Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет крепкой свеклы — обычная соль и правильное время
Готовят яйца и кошельки: сколько на самом деле стоит отпраздновать Пасху в России
Кольцевые гонки в СССР: от энтузиазма до профессионального спорта
Кулич без дрожжей: вкуснее, легче и безопаснее
Жарко, голодно, одиноко: как на самом деле живётся баклажанам в теплице
Орудие древних: как 5000-летний нож может рассказать больше, чем вся археология
Что общего у Моцарта и кардиолога: шокирующее открытие о лечении музыкой
Не зерном единым: зачем ветеринары советуют кормить питомцев лососем и уткой — данные аналитиков
Заманчивое предложение по удалению катализатора может стоить вам целого мотора

Громкое высказывание Кустурицы про Россию: режиссер жёстко высказался о культуре

1:44
Шоу-бизнес

Режиссёр и музыкант Эмир Кустурица, известный своей тягой к ярким образам и громким высказываниям, снова заявил о своей симпатии к русской культуре. На этот раз он сравнил себя с культовым героем российского кино — Данилой Багровым из фильма "Брат", а саму идею "отмены русской культуры" назвал бессмысленной.

Эмир Кустурица
Фото: mc.rs by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эмир Кустурица

Русскую культуру невозможно отменить

"Отменить русскую культуру невозможно. Потому что никто в мире не может отменить великого писателя. Никто не может отменить Достоевского", — прямо заявил Кустурица, выступая перед аудиторией в Новосибирске.

Он подчеркнул, что русская культура — это гораздо больше, чем политика. Это философия, литература, музыка, образы, которые формировали поколениями — и которые не исчезнут из-за текущих конфликтов или запретов.

Сравнение с Данилой Багровым

"Я, наверное, как Данила Багров в Европе", — неожиданно сказал Кустурица в разговоре с журналистами.

По словам режиссёра, он ощущает себя чужаком в мире, который всё чаще диктует, какую культуру "можно", а какую — "нельзя". И именно это, по его словам, сближает его с образом героя Сергея Бодрова — сильного, молчаливого, но принципиального.

Убеждённый сторонник диалога

Кустурица уже не впервые говорит о своей привязанности к России. Он не скрывает симпатий, считает важным сохранение культурных связей и не боится идти против общественного мнения на Западе. Он подчёркивает:

"Если мы перестанем разговаривать друг с другом — будет только хуже. Культура — это мост, а не граница", — подчеркивает режиссер.

Уточнения

Эми́р Кусту́рица (босн. Emir Kusturica, серб. Емир Кустурица, род. 24 ноября 1954, Сараево, СФРЮ) — югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Авто
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге Аудио 
Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие
Садоводство, цветоводство
Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие Аудио 
Капуста не прощает этого: что нужно знать перед посевом
Садоводство, цветоводство
Капуста не прощает этого: что нужно знать перед посевом Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Какое ядерное оружие есть у России и как оно работает? Дмитрий Плотников Капитуляция Украины будет проведена по сценарию денацификации Германии в 1945 году Любовь Степушова Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Последние материалы
Кольцевые гонки в СССР: от энтузиазма до профессионального спорта
Кулич без дрожжей: вкуснее, легче и безопаснее
Жарко, голодно, одиноко: как на самом деле живётся баклажанам в теплице
Орудие древних: как 5000-летний нож может рассказать больше, чем вся археология
Что общего у Моцарта и кардиолога: шокирующее открытие о лечении музыкой
Не зерном единым: зачем ветеринары советуют кормить питомцев лососем и уткой — данные аналитиков
Заманчивое предложение по удалению катализатора может стоить вам целого мотора
Громкое высказывание Кустурицы про Россию: режиссер жёстко высказался о культуре
Выяснилось, почему некоторые звуки буквально сводят с ума
Проснулся американцем: как обычный наркоз стер родной язык
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.