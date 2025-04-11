Громкое высказывание Кустурицы про Россию: режиссер жёстко высказался о культуре

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Режиссёр и музыкант Эмир Кустурица, известный своей тягой к ярким образам и громким высказываниям, снова заявил о своей симпатии к русской культуре. На этот раз он сравнил себя с культовым героем российского кино — Данилой Багровым из фильма "Брат", а саму идею "отмены русской культуры" назвал бессмысленной.

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эмир Кустурица

Русскую культуру невозможно отменить

"Отменить русскую культуру невозможно. Потому что никто в мире не может отменить великого писателя. Никто не может отменить Достоевского", — прямо заявил Кустурица, выступая перед аудиторией в Новосибирске.

Он подчеркнул, что русская культура — это гораздо больше, чем политика. Это философия, литература, музыка, образы, которые формировали поколениями — и которые не исчезнут из-за текущих конфликтов или запретов.

Сравнение с Данилой Багровым

"Я, наверное, как Данила Багров в Европе", — неожиданно сказал Кустурица в разговоре с журналистами.

По словам режиссёра, он ощущает себя чужаком в мире, который всё чаще диктует, какую культуру "можно", а какую — "нельзя". И именно это, по его словам, сближает его с образом героя Сергея Бодрова — сильного, молчаливого, но принципиального.

Убеждённый сторонник диалога

Кустурица уже не впервые говорит о своей привязанности к России. Он не скрывает симпатий, считает важным сохранение культурных связей и не боится идти против общественного мнения на Западе. Он подчёркивает:

"Если мы перестанем разговаривать друг с другом — будет только хуже. Культура — это мост, а не граница", — подчеркивает режиссер.

Уточнения

Эми́р Кусту́рица (босн. Emir Kusturica, серб. Емир Кустурица, род. 24 ноября 1954, Сараево, СФРЮ) — югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.



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