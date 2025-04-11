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Юлия Ковальчук заступилась за Алексея Чумакова: мы бы не прожили 17 лет

0:55
Шоу-бизнес

Певица Юлия Ковальчук объяснила, что помогает ей терпеть мужа Алексея Чумакова.

Певица Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков
Фото: ВК-аккаунт Юлии Ковальчук is licensed under public doman
Певица Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков

Юлия Ковальчук заступилась за оскандалившегося на семейном интервью мужа Алексея Чумакова.

Звезда отметила, что перевоспитывать мужчин — плохая идея. То, что публика назвала абьюзом со стороны Чумакова, она назвала нормальными отношениями в их семье.

"Если бы я обижалась, мы бы не прожили вместе 17 лет. У меня всё в порядке с чувством юмора и самооценкой, эти вещи никогда не задевают", — рассказала певица на мероприятии в честь предстоящей премии RU.TV.

Алексей Чумаков нарвался на хейт после своих резких высказываний в адрес Юлии Ковальчук. Публике показались его слова неуважительными.

Ранее певец заявил, что в их семье именно он является жертвой абьюза.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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