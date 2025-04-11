Юлия Ковальчук заступилась за Алексея Чумакова: мы бы не прожили 17 лет

Певица Юлия Ковальчук объяснила, что помогает ей терпеть мужа Алексея Чумакова.
Юлия Ковальчук заступилась за оскандалившегося на семейном интервью мужа Алексея Чумакова.
Звезда отметила, что перевоспитывать мужчин — плохая идея. То, что публика назвала абьюзом со стороны Чумакова, она назвала нормальными отношениями в их семье.
"Если бы я обижалась, мы бы не прожили вместе 17 лет. У меня всё в порядке с чувством юмора и самооценкой, эти вещи никогда не задевают", — рассказала певица на мероприятии в честь предстоящей премии RU.TV.
Алексей Чумаков нарвался на хейт после своих резких высказываний в адрес Юлии Ковальчук. Публике показались его слова неуважительными.
Ранее певец заявил, что в их семье именно он является жертвой абьюза.
Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
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