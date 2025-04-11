Сын художника Никаса Сафронова рассказал, как ему удалось похудеть

Наследник художника Никаса Сафронова Лука Затравкин поведал жуткую историю своей борьбы с лишним весом.

Фото: Инстаграм Луки Затравкина is licensed under public doman Пианист Лука Затравкин

Пианист Лука Затравкин, который весил 300 килограммов, решил бороться с лишними килограммами кардинальным методом.

Он заявил, что операцию по удалению обвисшего живота ему сделали подпольно на дому. Хирург, по словам пианиста, отрезал ему 8 килограммов жира.

"После чего меня шили ниткой", — рассказал Лука.

Затравкин заявил, что после перенесённой операции отправился домой.

"Я с кровавым мешочком приехал домой", — рассказал молодой человек в шоу "Основано на реальных событиях".

Ранее актёр Станислав Садальский рассказал, как ему удалось похудеть на 35 килограммов.

Уточнения

Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник; заслуженный художник Российской Федерации (2013) и народный художник Российской Федерации (2021).



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