Врач оценил жалобы певца Робби Уильямса на пиратскую болезнь 17 века

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Гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов прокомментировал слова певца Робби Уильямса, который заявил, что его поразила цинга.

Фото: ВК-аккаунт Робби Уильямса is licensed under public doman Певец Робби Уильямс

Британский певец Робби Уильям поведал, что стал жертвой похудения на препарате, похожим на Оземпик. Он пожаловался на то, что его поразила пиратская болезнь 17 века — цинга.

"Препараты, которые являются агонистами GLP-1, приводят к недоеданию, снижению аппетита. Если человек хронически долго не ест, то у него может возникнуть дефицит не только витамина С, но и многого другого", — цитирует слова эксперта Pravda.Ru.

Медик не исключил, что артист принял за цингу "банальный гингивит" — воспаление десен, которое вызывает кровоточивость.

Харлов объяснил, что препараты типа Оземпика подавляют аппетит.

"Но нужно как минимум 6 месяцев тотального дефицита витамина С, чтобы цинга проявилась", — отметил специалист.

Врач подчеркнул, что препараты типа Оземпика применяются для диабетиков, либо для людей с серьёзной степенью ожирения.

Медик предупредил, что препараты для диабетиков, подавляющие аппетит, могут негативно отражаться на зрении, поражая зрительный нерв.

Уточнения

Ро́берт Пи́тер (Ро́бби) Уи́льямс (англ. Robert Peter «Robbie» Williams; род. 13 февраля 1974, Сток-он-Трент, Англия, Великобритания) — британский певец, автор песен и актёр, бывший участник группы Take That.



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