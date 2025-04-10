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Жена принца Гарри Меган Маркл борется с серьёзной болезнью

0:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл честно призналась, что с серьёзной болезнью ей пришлось столкнуться после того, как она родила своих детей.

Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: ВК-аккаунт Меган Маркл is licensed under public doman
Принц Гарри и Меган Маркл

У супруги принца Гарри после беременности была диагностирована преэклампсия.

Это является серьёзным заболеванием, и без лечения оно может стать опасным для жизни. Симптомы включают высокое кровяное давление, головную боль, нарушение зрения, тошноту и отек конечностей.

В первые месяцы после рождения малыша Меган было трудно найти баланс между собственным здоровьем и заботой о ребёнке. Однако сегодня всё в порядке.

У Меган и принца Гарри — двое детей, Арчи и Лили.

Ранее сообщалось, что монаршие особы Британии, король Карл III
и королева Камиллы Паркер Боулз отмечают фарфоровую свадьбу.

Уточнения

Свадьба принца Гарри герцога Сассекского и Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Принц Гарри — младший сын Чарльза, принца Уэльского — познакомился с актрисой Меган Маркл в 2016 году.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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