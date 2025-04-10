Ювелирные изделия и часы: суд арестовал подарки Баскова экс-супруге

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ювелирные украшения бывшей жены Николая Баскова Светланы Шпигель попали под арест в связи с делом коррупции, сообщает EADaily.

Фото: ВК-аккаунт Николая Баскова is licensed under public doman Певец Николая Басков

Ювелирные изделия и дорогие часы Светланы Шпигель, подаренные ей мужьями, были арестованы. Презенты могут стать уликами в уголовном деле экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Отец Светланы Борис Шпигель был осуждён на 11 лет тюрьмы за коррупцию, однако его освободили по состоянию здоровья.

Ранее Николай Басков рассказал о своих проблемах, связанных с западными санкциями.

"Не представлено доказательств его приобретения преступным путём, изъятые ювелирные изделия и коллекция часов дочери были подарены её мужьями", — приводит слова юристов РИА Новости.

Светлана Шпигель и Николай Басков были женаты с 2001 года по 2008 года. В браке появился на свет сын Бронислав, с которым певец не поддерживает связь.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр.



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