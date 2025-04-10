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Врач объяснил, почему Михаил Ефремов так плохо выглядит

0:53
Шоу-бизнес

Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал, почему внешний вид актёра Михаила Ефремова столь удручающий.

Актёр Михаил Ефремов
Фото: ВК-аккаунт Михаила Ефремова is licensed under public doman
Актёр Михаил Ефремов

Психиатр-нарколог Василий Шуров считает, что Михаил Ефремов плохо выглядит, потому что его пребывание в тюрьме было сопряжено с нехваткой свежего воздуха и специфическим питанием.

Ранее сообщалось, что изнурённый Михаил Ефремов прибыл в столицу и поблагодарил встречающих его людей за поддержку. 

"Тут надо понимать, что это тюрьма, изоляция, мало свежего воздуха, определенное питание, поэтому он выглядит неважно, это правда", — цитирует слова эксперта aif.ru.

Шуров предположил, что негативно на облике актёра отразилась хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), которая проявилась с новой силой в колонии.

Уточнения

Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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