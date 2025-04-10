Врач объяснил, почему Михаил Ефремов так плохо выглядит

Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал, почему внешний вид актёра Михаила Ефремова столь удручающий.
Психиатр-нарколог Василий Шуров считает, что Михаил Ефремов плохо выглядит, потому что его пребывание в тюрьме было сопряжено с нехваткой свежего воздуха и специфическим питанием.
Ранее сообщалось, что изнурённый Михаил Ефремов прибыл в столицу и поблагодарил встречающих его людей за поддержку.
"Тут надо понимать, что это тюрьма, изоляция, мало свежего воздуха, определенное питание, поэтому он выглядит неважно, это правда", — цитирует слова эксперта aif.ru.
Шуров предположил, что негативно на облике актёра отразилась хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), которая проявилась с новой силой в колонии.
Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.