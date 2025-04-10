Джастин Бибер закатил истерику из-за преследования: деньги, деньги, деньги

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Канадский поп-R&B-певец Джастин Бибер вышел из себя, увидев, что его преследуют папарацци.

Фото: ВК-аккаунт Джастина Бибера is licensed under public doman Певец Джастин Бибер

Джастин Бибер устроил истерику, когда увидел, что его снимают на камеру. Артист упрекнул голливудских журналистов в меркантильности.

Певец попытался прогнать назойливых репортёров.

"Нет! Не доброе утро! Зачем ты здесь? Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги. Убирайся отсюда, братан", — сказал Джастин, закрывая наставленные на него камеры руками.

Бибер посетовал на то, что папарацци нужны только деньги, и они совсем не думают о людях.

Ранее певец Сергей Лазарев вышел из-себя из-за работы российской авиакомпании.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.



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