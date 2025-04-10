Невестка Валерии поведала историю знакомства с мужем: ему понравилась моя сестра

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала детали необычного знакомства с будущим мужем.
Лиана Шульгина поведала, при каких обстоятельствах познакомилась с Арсением Шульгиным, сыном певицы Валерии.
Она рассказала, что к ней и её сестре Марьяне подошли знакомиться молодые люди, в том числе Арсений Шульгин.
"Ему понравилась моя сестра, а его другу понравилась я", — рассказала Лиана.
Она призналась, что с первого взгляда Арсений ей не понравился, так как показался очень юным мальчиком.
"Он был очень худеньким и очень молодо выглядел", — отметила девушка.
После этого они ближе узнали друг друга и стали встречаться.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).
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