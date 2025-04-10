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Собчак оценила дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта: природа не отдохнула

1:02
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала фото старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которое завирусилось в Сети.

Дочка Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло Джоли
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman
Дочка Анджелины Джоли и Бреда Питта Шайло Джоли

Ксения Собчак опубликовала серию снимков со старшей наследницей самой красивой пары Голливуда — Брэда Питта и Анджелины Джоли. Девушку зовут Шайло Нувель.

"Тут природа не отдохнула, по крайней мере в плане красоты. В модели или актрисы она не пошла, а профессионально занимается танцами", — написала журналистка в своём Telegram-канала.

После достижения совершеннолетия Шайло отказалась от фамилии отца, оставив только фамилию звёздной мамы. Она не желает общаться с отцом. Также поступили и приёмные дети звёздной четы.

"Даже не знаю, что такого ужасного мог сделать Питт, чтобы дети настолько его ненавидели", — выразила своё недоумение Ксения.

Ранее папарацци слили в Сеть фото единственного общего сына Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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