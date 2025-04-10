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Ким Кардашьян платит своим детям по два доллара за выпавший зуб

0:39
Шоу-бизнес

Модель Ким Кардашьян устраивает настоящую мистификацию из-за выпавших зубов своих детей.

Модель Ким Кардашьян
Фото: ВК-аккаунт Ким Кардашьян is licensed under public doman
Модель Ким Кардашьян

Ким Кардашьян активно поддерживает в своих наследниках веру в Зубную Фею.

Звезда платит детям по два доллара за зуб, инсценируя приход Зубной Феи. Чтобы платёж казался правдоподобнее, она посыпает подушку наследников блёстками.

У Ким Кардашьян трое детей от рэпера Канье Уэста: Сейнт Уэст (9 лет), Чикаго Уэст (7лет) и Псалом Уэст (5 лет).

Ранее Канье Уэст заявил, что сожалеет о рождении детей с Ким Кардашьян.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. 

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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