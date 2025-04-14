Анна Хилькевич рассказала, что выдаёт нафталинового миллениала

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Актриса Анна Хилькевич объяснила, как легко отличить зумера от нафталинового миллениала.

Фото: ВК-аккаунт Анны Хилькевич is licensed under public doman Актриса Анна Хилькевич

Анна Хилькевич выяснила, что миллениалов выдаёт привычка ставить эмодзи в виде сердца ярко-красного цвета.

"Если вы ставите такое сердечко, то это значат что вы нафталиновый миллениал", — написала актриса в социальных сетях.

Она отметила, что современные люди ставят сердечко тёмно-красного цвета.

Звезда сериала "Универ" сама убедилась в верности данного утверждения.

"И вспомнив переписки с друзьями моими ровесниками и моложе, я поняла, что ведь в большинстве случаев так и есть", — рассказала Анна.

Ранее Анна Хилькевич назвала формулу идеальных ресниц.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага».



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