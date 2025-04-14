Анна Хилькевич рассказала, что выдаёт нафталинового миллениала

Актриса Анна Хилькевич объяснила, как легко отличить зумера от нафталинового миллениала.
Анна Хилькевич выяснила, что миллениалов выдаёт привычка ставить эмодзи в виде сердца ярко-красного цвета.
"Если вы ставите такое сердечко, то это значат что вы нафталиновый миллениал", — написала актриса в социальных сетях.
Она отметила, что современные люди ставят сердечко тёмно-красного цвета.
Звезда сериала "Универ" сама убедилась в верности данного утверждения.
"И вспомнив переписки с друзьями моими ровесниками и моложе, я поняла, что ведь в большинстве случаев так и есть", — рассказала Анна.
Ранее Анна Хилькевич назвала формулу идеальных ресниц.
Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Шаман удивил признанием об отсутствии собственной недвижимости. Из-за плотных гастролей артист живет в отелях и временном жилье, считая своим домом всю Россию.