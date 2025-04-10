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Водонаева призналась, что уже год у неё не было близости с мужчинами

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Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, почему не стремится заводить отношения.

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева
Фото: ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman
Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева

Алёна Водонаева призналась, что уже год у неё нет близости с мужчинами. Она заверила, что такое положение дел её полностью устраивает.

Блогер Олег Пилягин обратился к мужчинам с упрёком. Он показал шикарный бюст звезды телестройки и отметил, что не понимает представителей сильного пола, которые отказываются от такой красоты.

Водонаева поспешила объяснить, что сама не настроена крутить романы.

"Я хочу убираться дома и читать книги", — рассказала о своих интересах Алёна.

Ранее Алёна Водонаева прокомментировала новость о том, что сын певицы Ирины Дубцовой расстался с дочерью клипмейкера Павла Худякова.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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