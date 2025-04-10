На прощании с рэпером Пашей Техником ожидается 5 тысяч человек

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин уверен, что прощаться с рэпером Пашей Техником придут несколько тысяч человек.

Фото: youtube.com by канал ВПИСКА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паша Техник

Приятель Паши Техника пианист Лука Затравкин объяснил, что мама рэпера хочет устроить прощание с сыном по христианскому обычаю в церкви.

"Но не каждая церковь примет пять тысяч человек. Поэтому надо сначала убедить священника, потом понять, как технически всё сделать", — цитирует слова Луки "СтарХит".

Он обвинил журналистку Ксению Собчак в том, что она не выполнила якобы данные экс-супруги рэпера Еве Карицкой обязательства и не помогла с приобретением места на кладбище для покойного рэпера.

Павла, по словам Затравкина, похоронят на московском Николо-Архангельском кладбище.

Ранее сообщалось, что Паша Техник отрепетировал смерть за год до реальной трагедии.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен. Лидер и один из основателей рэп-группы Kunteynir.



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