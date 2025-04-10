Ольга Бузова рассказала о своей помощи бойцам СВО: Россия, я с тобой

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова сообщила, какие покупки сделала для участников СВО.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях фото своих покупок, которые она отправила в зону боевых действий.

Звезда "Дома-2" объяснила, что приняла участие в акции под названием "Тележка добра".

"Передала бойцам СВО ноутбуки с высоким разрешением экрана и хорошей видеокартой для операторов БПЛА", — написала под фото Ольга.

Она отметила, что помощь также оказывается детским домам и населению в приграничных районах.

"Россия, я с тобой", — заявила Бузова.

Ранее Ольга Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



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