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Барановская попросила у главы Роскосмоса разрешить ей космический полёт

0:58
Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская вымолила у главы "Роскосмоса" позволение начать подготовку в космонавты.

Телеведущая Юлия Барановская
Фото: ВК-аккаунт Юлии Барановской is licensed under public doman
Телеведущая Юлия Барановская

Любительница экстремального отдыха 44-летняя Юлия Барановская рассказала главе "Роскосмоса" Дмитрию Баканову о своей детской мечте полететь в Космос.

Она стала просить Баканова позволить ей осуществить свою мечту. Юлия рассказала, что дети молятся за неё, чтобы она смогла совершить задуманное.

Руководителя космического ведомства удивила такая настойчивость. Он поинтересовался, проходила ли она подготовку к полётам.

Барановская ответила отрицательно. Баканов посоветовал ей начать испытания в центрифуге.

"Люди готовятся и то боятся, а вы так", — сказал глава "Роскосмоса" с сомнением.

Юлия заверила, что если бы ей сказали лететь прямо сейчас, она бы это сделала, не раздумывая.

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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