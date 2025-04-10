Они ушли, но продолжают зарабатывать миллионы: как мёртвые звёзды продолжают делать деньги

Форбс опубликовал ежегодный список умерших знаменитостей с самыми высокими доходами, и суммы впечатляют. Эти люди ушли, но их наследие продолжает работать на полную мощность: от музыкальных каталогов до мерча и фильмов — фанаты по-прежнему голосуют рублём, точнее — миллионами долларов.
На первом месте — Майкл Джексон, который, несмотря на все скандалы и годы после смерти, остаётся коммерческим феноменом. В 2024 году его имя принесло 115 миллионов долларов. Музыкальные стриминги, лицензионные соглашения, мюзиклы — бизнес короля попа живее всех живых.
Элвис Пресли — $100 млн. Его резиденция Graceland, бренды и продажи альбомов продолжают приносить стабильный доход.
Рэй Манзарек (The Doors) — $45 млн. Продажа прав на музыку и образы группы стала настоящим хитом.
Джон Леннон — $40 млн. Каталог The Beatles и вся связанная с ним продукция по-прежнему в цене.
Боб Марли — $30 млн. Его имя превратилось в целую культуру: от музыки до лайфстайла.
Принс — $30 млн. Несмотря на загадочную личность, его музыка приносит стабильный доход.
Доктор Сьюз (Theodor Geisel) — $25 млн. Детские книги, экранизации и мерч делают своё дело.
Уитни Хьюстон — $22 млн. Её голос и образ всё так же востребованы в мире музыки и моды.
Курт Кобейн — $20 млн. Курт продолжает вдохновлять целое поколение.
Мэрилин Монро — $15 млн. Её образ — бессмертный бренд.
Все эти имена объединяет одно: они превратились не просто в символы эпохи, а в работающие бизнес-машины. Их наследники грамотно распоряжаются правами, создавая новые продукты на базе культурного капитала.
Феномен "постжизни" звёзд уже давно стал отдельной статьёй дохода для индустрии. Музыка, бренды, лицензионные товары, фильмы, сериалы и даже NFT — имя может быть монетизировано бесконечно, если к нему правильно подойти. И, судя по рейтингам, у этих имён будущее есть — даже без них самих.
«Звезда́» (англ star, фр. étoile) — человек публичной профессии, достигший успеха в своей области, ставший широко известным среди самых разных слоёв населения и привлекающий повышенное внимание телевидения и прессы.
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