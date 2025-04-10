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Они ушли, но продолжают зарабатывать миллионы: как мёртвые звёзды продолжают делать деньги

2:29
Шоу-бизнес

Форбс опубликовал ежегодный список умерших знаменитостей с самыми высокими доходами, и суммы впечатляют. Эти люди ушли, но их наследие продолжает работать на полную мощность: от музыкальных каталогов до мерча и фильмов — фанаты по-прежнему голосуют рублём, точнее — миллионами долларов.

Майкл Джексон
Фото: commons.wikimedia.org by Daniele Dalledonne from Trento, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Майкл Джексон

Кто возглавил список

На первом месте — Майкл Джексон, который, несмотря на все скандалы и годы после смерти, остаётся коммерческим феноменом. В 2024 году его имя принесло 115 миллионов долларов. Музыкальные стриминги, лицензионные соглашения, мюзиклы — бизнес короля попа живее всех живых.

Остальные в топе — не менее легендарные

  • Элвис Пресли — $100 млн. Его резиденция Graceland, бренды и продажи альбомов продолжают приносить стабильный доход.

  • Рэй Манзарек (The Doors) — $45 млн. Продажа прав на музыку и образы группы стала настоящим хитом.

  • Джон Леннон — $40 млн. Каталог The Beatles и вся связанная с ним продукция по-прежнему в цене.

  • Боб Марли — $30 млн. Его имя превратилось в целую культуру: от музыки до лайфстайла.

  • Принс — $30 млн. Несмотря на загадочную личность, его музыка приносит стабильный доход.

  • Доктор Сьюз (Theodor Geisel) — $25 млн. Детские книги, экранизации и мерч делают своё дело.

  • Уитни Хьюстон — $22 млн. Её голос и образ всё так же востребованы в мире музыки и моды.

  • Курт Кобейн — $20 млн. Курт продолжает вдохновлять целое поколение.

  • Мэрилин Монро — $15 млн. Её образ — бессмертный бренд.

Все эти имена объединяет одно: они превратились не просто в символы эпохи, а в работающие бизнес-машины. Их наследники грамотно распоряжаются правами, создавая новые продукты на базе культурного капитала.

Индустрия вечной славы

Феномен "постжизни" звёзд уже давно стал отдельной статьёй дохода для индустрии. Музыка, бренды, лицензионные товары, фильмы, сериалы и даже NFT — имя может быть монетизировано бесконечно, если к нему правильно подойти. И, судя по рейтингам, у этих имён будущее есть — даже без них самих.

Уточнения

«Звезда́» (англ  star, фр. étoile) — человек публичной профессии, достигший успеха в своей области, ставший широко известным среди самых разных слоёв населения и привлекающий повышенное внимание телевидения и прессы.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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