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Диана Арбенина раскрыла секреты нового альбома: что скрывает Bloody Mary?

1:11
Шоу-бизнес

Недавно в Санкт-Петербурге состоялась презентация нового альбома солистки "Ночных снайперов" Дианы Арбениной. Название альбома дала одноимённая песня "Bloody Mary".

Диана Арбенина
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Диана Арбенина

Арбенина побывала в гостях шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио". Она рассказала о своём творчестве и исполнила песни из нового альбома.

"Я не считаю это музыкальным экспериментом. Я считаю, что это развитие, движение вперёд, импульс. А началось всё с песни "Не смотри на меня", — поделилась певица.

Песня "Не смотри на меня" также входит в новый альбом Арбениной. Исполнительница рассказала, что любит каждую свою песню, даже те, что были написаны раньше, и эмоционально делится со зрителями своим творчеством.

"А самое главное, что я всякий раз думаю: "Не буду реагировать, конечно, не буду. Всё, я такая спокойная. Мне так много лет", — призналась Диана Арбенина.

Также она рассказала, что ей нравится традиция проведения тотальных диктантов. Недавно Москве проходил очередной диктант, который прочитала как раз Арбенина.

Уточнения

Диа́на Серге́евна Арбе́нина (при рождении — Кулаче́нко; род. 8 июля 1974, Воложин, Минская область) — российская певица, поэтесса, музыкант, художница и писательница.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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