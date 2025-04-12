Ксения Бородина пересмотрела свои привычки: почему она теперь выбирает рынки вместо супермаркетов

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина до недавнего времени покупала продукты питания и быстрого, и долгого хранения исключительно в супермаркетах. Сейчас телеведущая сменила свои привычки и стала покупать продукты только на рынках.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рынок

"Раньше я часто ходила в магазины, но сейчас полностью пересмотрела свои взгляды. Рынки для меня теперь основное место покупок" — созналась Бородина в своём блоге.

Подписчики подумали, что Бородина решила, что рынки предлагают более качественные продукты, а атмосфера рынков более располагающая к покупкам. Сама Ксения отметила, что во многом смена супермаркетов на рынки связана с изменением места жительства.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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