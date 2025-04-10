Церемония прощания с Пашей Техником удивит всех: раскрыта стоимость и детали похорон рэпера

Сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин раскрыл подробности предстоящих похорон Паши Техника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Затравкин решил полностью организовать и оплатить похороны. Они обошлись музыканту в немалую сумму — 2 миллиона рублей. После отпевания Техник будет погребён на Николо-Архангельском кладбище.
Священник не стал возражать, чтобы на Паше была одежда и кроссовки его любимых брендов. Таково было желание самого рэпера. Отпевание состоится 12 апреля в храме Петра и Павла.
Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.
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