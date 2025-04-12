Певица Алсу о возрастных рамках в отношениях: какие границы она устанавливает?

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алсу рассказала в беседе с VOICE, что она сейчас редко ходит на свидания не только из-за того, что погружена в работу, но и из-за того, что она очень серьёзно и выборочно подходит к общению с мужчинами.

Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветы и книга

Алсу уверена, что у влюблённых должны быть общие интересы. Также певица порассуждала о разнице в возрасте. Для звезды не так уж критично, если её избранник окажется моложе, однако разница не должна быть слишком существенной.

"Если он будет младше меня, для меня это не будет красным флагом, хотя… Смотря на сколько младше. Если на 20 лет, то уже нет. Если старше на 20 лет, то тоже нет. Я всё-таки считаю, что плюс-минус должно быть одно поколение среди партнёров в отношениях. Во-первых, чтобы было о чём поговорить, во-вторых, какие-то общие интересы, друзья, круг общения… Это всё очень важно", — сказала Алсу.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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