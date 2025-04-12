Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский похвалил телеведущего Андрея Малахова, который щедро помогает родному городу Апатиты, расположенному за полярным кругом.

Фото: Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman Актёр Станислав Садальский

Станислав Садальский опубликовал в социальных сетях фото, сделанное в городе Апатиты, родине телеведущего Андрея Малахова. Туда актёр прибыл с коллегами на гастроли.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что Малахов очень любит свою малую родину и часто её навещает.

"Очень много делает для него — вот, например, подарил Апатитам памятник Пушкину работы Зураба Церетели. Роскошный подарок, не правда ли?" — написал артист в соцсетях.

Напомнил актёр и о том, что Малахов построил в родном городе храм.

"Каждый раз на день города Андрюша украшает газоны Апатитов тысячами тюльпанов", — поведал артист.

Уточнения

Апати́ты — город в Мурманской области России. Центр городского округа город Апатиты с подведомственной территорией, в который помимо него входят посёлок Тик-Губа и станция Хибины.



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