Садальский рассказал, какую смерть считает самой позорной

Актёр Станислав Садальский объяснил, какой водится за ним грех.
Станислав Садальский признался, что не может иногда удержаться от ночного приёма пищи.
"Самая позорная смерть — от обжорства", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что любой человек хоть однажды согрешил тем, что пробрался ночью на кухню и съел что-нибудь вкусное.
"Что бы съесть, чтобы похудеть?!" — задался вопросом актёр.
Ранее Стас Садальский объяснил, как ему удалось похудеть на 35 килограммов.
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).
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