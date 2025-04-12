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Садальский рассказал, какую смерть считает самой позорной

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Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский объяснил, какой водится за ним грех.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Станислав Садальский признался, что не может иногда удержаться от ночного приёма пищи.

"Самая позорная смерть — от обжорства", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что любой человек хоть однажды согрешил тем, что пробрался ночью на кухню и съел что-нибудь вкусное.

"Что бы съесть, чтобы похудеть?!" — задался вопросом актёр.

Ранее Стас Садальский объяснил, как ему удалось похудеть на 35 килограммов.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Садальский рассказал, какую смерть считает самой позорной
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