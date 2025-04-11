Елена Ханга рассказала о трёх видах мужских измен: третья — невыносима

Телеведущая Елена Ханга классифицировала супружеские измены по трём параметрам.
Елена Ханга поведала историю своей подруги, которая закрывала глаза на измены мужа до тех пор пока любовница супруга не сделала достоянием общественности измены мужчины.
Она восприняла это как публичное унижение.
"Есть три вида измен. Первая — когда ты не знаешь. Это допустимо, потому что будто и не было. Вторая — когда знаешь, но он просит прощения. Это на грани. А третья — когда знают все. Когда ты — последняя, кто делает вид, что семья цела. И вот эта третья — невыносима", — написала звезда ТВ в социальных сетях.
На сторону отца встали дети подруги и просили простить супруга и попросили её не разрушать брак. Женщина это расценила как предательство со стороны детей.
Елена Абдула́евна Ха́нга (род. 1 мая 1962, Москва, РСФСР, СССР) — советская, российская и американская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса кино и телевидения, ютубер. Наиболее известна как ведущая популярных телешоу «Про это», «Принцип домино» и «Форт Боярд».
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