Лишь бы выжить: автор Масяни теряет доход из-за прихода к власти Трампа

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Автор знаменитого мультфильма "Масяня" Олег Куваев* пожаловался на финансовые проблемы, сообщает EADaily.

Фото: ВК-аккаунт мультфильма Масяня is licensed under public doman Мультфильм Масяня

Проживающий в Израиле Олег Куваев*, сообщил о массовом оттоке жертвователей на сервисе сбора донатов.

Художник отметил, что мультфильм "Масяня" финансируется за счёт краудфандинга.

Куваев объяснил, что из России ему перестали поступать деньги.

"Так вот, после прихода Трампа (47-й президент США Дональд Трамп) все обвалилось. Люди отменяют все "излишества". Люди беспокоятся о своих финансах. Люди стараются сохранить деньги", — объяснил мультипликатор в социальных сетях.

Куваев рассказал, что жертвователи пишут ему письма с извинениями, объясняя это тем, что пытаются сократит свои расходы.

Он обратил внимание на то, что такая тенденция наблюдается во всех сферах, которые раньше держались на краудфандинге.

"Люди не спонсируют никого — самим бы выжить", — отметил художник.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

«Мася́ня» — российская комедийно-сатирическая серия флеш-мультфильмов, созданная художником Олегом Куваевым о забавных персонажах изначально студенческого возраста, более известных под своими прозвищами — Масяня, Хрю́ндель и Лохма́тый.



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