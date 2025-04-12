Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не покупайте удобрения: как сделать цветы пышными и яркими без копейки лишних затрат
Обычный предмет из кухни точит ножи лучше дорогих приспособлений
Домашнее блюдо без лишней суеты: гениальный рецепт ужина из картошки и мяса
Люди-совы должны это знать: бессонные ночи могут привести к этому заболеванию
Как случайно не попасть в дубайскую тюрьму? Эти три необычных закона лучше не нарушать
Алёна Хмельницкая и её секрет: что помогло актрисе пережить морозы на съёмочной площадке
Сексуальность без усилий: с чем носить платье-комбинацию, чтобы попасть в тренды
Кавказский секрет: как маринуют шашлык, чтобы он таял
60 сигарет в одной дозе: снюс под видом конфеты рушит жизнь подросткам

Стас Михайлов рассказал о важности связи с родителями: его ежедневный ритуал, который делает семью крепче

0:50
Шоу-бизнес

У Стаса Михайлова очень тёплые отношения с родителями. Семья имеет огромное значение для артиста, и он созванивается с матерью каждый день.

Стас Михайлов
Фото: Пресс-служба Стаса Михайлова
Стас Михайлов

Михайлов уверен, что не нужно стесняться такого общения, сколько бы ни было лет человеку. Певец понимает, как прекрасно, когда люди, уже будучи взрослыми и самостоятельными, сохраняют эмоциональную связь с родителями. Об этом он побеседовал с mk.ru.

"Я своей маме звоню постоянно. Сел в самолёт: "Мам, мы полетели". Приземлился: "Мам, пап, я прилетел". Это большой кайф! И не надо этого стесняться. Потому что когда-то ты будешь понимать, что тебе будет хотеться, чтобы твои дети тебе позвонили. Это очень важный момент", — сказал Стас Михайлов.

Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х
Еда и рецепты
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х Аудио 
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Садоводство, цветоводство
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода Аудио 
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Наука и техника
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
В одной дозе — 60 сигарет: вся правда о снюсе, который массово пробуют подростки
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир
Грязь, тормозной след и пятно масла — почему это важно на месте аварии
Пёс чихнул во время игры — вот что это значит на самом деле
IKEA открывает новый магазин в Сеуле: два этажа комфорта
Покупатели клюнут моментально: используйте это слово, и стоимость квартиры вырастет
Цены растут, а ставки душат — но именно сейчас может быть лучший момент для покупки
Капуста, картошка, вино: самая модная диета весны
Кости крепче, чем у 20-летних: что есть, чтобы не бояться остеопороза
Почему первый барабанщик The Beatles Пит Бест не стал легендой группы? Раскрываем неизвестные факты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.