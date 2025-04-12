Стас Михайлов рассказал о важности связи с родителями: его ежедневный ритуал, который делает семью крепче

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У Стаса Михайлова очень тёплые отношения с родителями. Семья имеет огромное значение для артиста, и он созванивается с матерью каждый день.

Фото: Пресс-служба Стаса Михайлова Стас Михайлов

Михайлов уверен, что не нужно стесняться такого общения, сколько бы ни было лет человеку. Певец понимает, как прекрасно, когда люди, уже будучи взрослыми и самостоятельными, сохраняют эмоциональную связь с родителями. Об этом он побеседовал с mk.ru.

"Я своей маме звоню постоянно. Сел в самолёт: "Мам, мы полетели". Приземлился: "Мам, пап, я прилетел". Это большой кайф! И не надо этого стесняться. Потому что когда-то ты будешь понимать, что тебе будет хотеться, чтобы твои дети тебе позвонили. Это очень важный момент", — сказал Стас Михайлов.

Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).



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