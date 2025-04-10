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Мария Погребняк заступилась за Валю Карнавал: учиться никогда не поздно

1:00
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк объяснила, почему не видит ничего плохого в поступлении Вали Карнавала в Финансовый университет.

Блогер Валя Карнавал
Фото: Вк-аккаунт Вали Карнавал is licensed under public doman
Блогер Валя Карнавал

Мария Погребняк объяснила, что Валя Карнавал, по её информации, имеет за спиной 9 классов школы и учёбу в колледже. Она поддержала девушку в стремлении получить высшее образование.

Она не согласна с теми, кто считает образование излишним в условиях, если ты имеешь много подписчиков в социальных сетях и зарабатываешь миллионы.

"Вместо того чтобы поливать грязью, надо поддержать Валю. Потому что её история — это история про осознанный выбор, про то, что учиться никогда не поздно", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она пожелала Вале успехов в учёбе и упрекнула тех, кто критикует блогера за желание развиваться.

Ранее актриса Екатерина Волкова объяснила, почему её возмущает поступление Вали Карнавал в Финансовый университет.

Уточнения

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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