Мария Погребняк заступилась за Валю Карнавал: учиться никогда не поздно

Блогер Мария Погребняк объяснила, почему не видит ничего плохого в поступлении Вали Карнавала в Финансовый университет.
Мария Погребняк объяснила, что Валя Карнавал, по её информации, имеет за спиной 9 классов школы и учёбу в колледже. Она поддержала девушку в стремлении получить высшее образование.
Она не согласна с теми, кто считает образование излишним в условиях, если ты имеешь много подписчиков в социальных сетях и зарабатываешь миллионы.
"Вместо того чтобы поливать грязью, надо поддержать Валю. Потому что её история — это история про осознанный выбор, про то, что учиться никогда не поздно", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Она пожелала Вале успехов в учёбе и упрекнула тех, кто критикует блогера за желание развиваться.
Ранее актриса Екатерина Волкова объяснила, почему её возмущает поступление Вали Карнавал в Финансовый университет.
Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.