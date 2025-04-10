Анфиса Чехова пообещала награду тому, кто придумает замену слова брак

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новоиспечённый политик Анфиса Чехова объяснила, почему супружеский союз нужно перестать называть браком.

Фото: unsplash.com by Luis Tosta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свадьба

Анфиса Чехова, которая стала членом партии "Новые люди", призвала отказаться от употребления слова "брак" применительно к ячейке общества — семье.

"Когда люди вступают в брак, само это название уже говорит о том, что они занимаются чем-то сомнительным. Мы устраиваем конкурс на новое название брака, чтобы каждый желающий смог предложить свою историю", — сказала Анфиса.

Она отметила, что человека, который придумает лучшую альтернативу слова брак, наградят.

"Хочется, чтобы россияне не вступали в брак, а совершали что-то действительно прекрасное, от чего и рождаются дети", — сказала звезда ТВ.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. Вела до 2014 года передачу «Давай поженимся».



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