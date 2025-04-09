Врач оценила слова Юрия Лозы о вирусе герпеса: связан с синдромом хронической усталости

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Певец Юрий Лоза заявил, что вирус выводит токсины из организма. Данное утверждение прокомментировала врач дерматолог-косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

Фото: Wikimedia Commons by James Heilman, MD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ герпес, простуда на губах

Юрий Лоза, ссылаясь на слова своего доктора, пишет, что вирус герпеса необходим организму человека и избавляться от него не стоит.

Медик объяснила, что вирус герпеса угнетает иммунную систему.

"Если вирус герпеса появляется более 6 раз за год, то это требует лечения, супрессивной терапии препаратами валацикловира. Это не торговое название. Валацикловир — это именно действующее вещество. В течение года — супрессивная терапия, по 500 миллиграмм один раз в день", — рассказала врач в беседе с Pravda.Ru.

Егорова отметила, что вирус герпеса поражает глаза и суставы, а у женщин вызывает бактериальные вагинозы и молочницы.

"Она, бедная, лечится-лечится, а проблема вся в герпесе. В том, что идет иммуносупрессия, такая условно патогенная флора развивается и не могут люди вылечиться", — поведала эксперт.

О том, что герпес выводит токсины из организма медик, по её словам, не слышала ни на одном научном конгрессе.

"Вообще вирус герпеса — это очень-очень плохо. Если он существует, его надо выводить. И его можно выводить. Существуют вакцины, существует аллокин-альфа, существует валакцикловир, существуют препараты интерферонового ряда — циклоферон. Поддаётся это всё лечению", — объяснила специалист.

Врач отметила, что синдром хронической усталости также связан с вирусом герпеса.

"Любой вирус — это паразит для организма. Любой. Это паразит. Он пользуется ресурсом организма, чтобы себя размножать. Да, у него нет цели убить, но у него есть цель максимально размножиться. Когда он максимально размножается, он меняет структуру ДНК клетки, в которой он находится, и весь организм работает на этот вирус", — рассказала Татьяна Егорова.

Она объяснила, что часто проявляющийся вирус герпеса говорит о хронической рецидивирующей герпетической инфекции.

"Вирусов герпеса вообще всего три основных таких — первый, второй, третий, — которые проявляются… Шестой, восьмой — они проявляются в виде хронической усталости, в виде мышечных болей. Мы их не видим. А первый, второй, третий мы можем видеть. Третий проявляется — это ветрянка в первый раз, и потом он проявляется как опоясывающий лишай. Первый и второй проявляется этими пузырьками, которые потом лопаются, образуют корочку. Соответственно, это слизистые губ, носа и гениталии чаще всего", — поделилась экспертной информацией медик.

Уточнения

Вирусы герпеса человека 6 типа — общее название для герпесвирусов человека 6А и 6B. В 2012 году эти вирусы были классифицированы как отдельные виды. В 2016 году были переименованы для отображения подсемейства, к которому относится.



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