Робби Уильямс рассказал, что у него диагностировали пиратскую болезнь 17 века

Поп-певец Робби Уильямс рассказал, что впервые за 10 лет столкнулся с депрессией.

Фото: ВК-аккаунт Робби Уильямса is licensed under public doman Певец Робби Уильямс

Поп-певец Робби Уильямс откровенно поведал о том, как его год начался неудачно из-за депрессии.

Артист признался, что у него диагностировали цингу после того, как он начал принимать препараты для снижения аппетита.

Певец похвалил свою жену Айду Филд за то, что она была рядом с ним, сказав: "Мы — единое целое… и нам многое приходится преодолевать… нужно быть терпеливым, любить себя и любить тех, кто переживает то, что переживают они".

51-летний певец откровенно рассказал о своём здоровье в недавнем интервью The Mirror, в котором он сообщил, что в начале 2025 года у него было "плохое психическое состояние".

"Год начался с проблем с психическим здоровьем, которых у меня не было очень, очень давно, — сказал он изданию. — Мне было грустно, я тревожился, я был в депрессии".

Уильямс рассказал, что у его близких есть несколько заболеваний, отметив, что у его родителей диагностировали деменцию и болезнь Паркинсона.

Несмотря на проблемы со здоровьем, певец планирует тур в 2025 году и готовится к выходу своего биографического фильма 2024 года "Лучший человек".

Певец "Take That" забеспокоился, что его диета способствует ухудшению психического здоровья, поэтому он попробовал средство для подавления аппетита, чтобы похудеть.

"Я перестал есть и не получал питательных веществ, — сказал он The Mirror, добавив, что у него диагностировали цингу. — Пиратская болезнь XVII века".

Хотя Уильямс не уточнил, какой препарат он принимал, он рассказал, что в октябре 2023 года он принимал "что-то вроде Оземпика".

Уточнения

Ро́берт Пи́тер (Ро́бби) Уи́льямс (англ. Robert Peter «Robbie» Williams; род. 13 февраля 1974, Сток-он-Трент, Англия, Великобритания) — британский певец, автор песен и актёр, бывший участник группы Take That.



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