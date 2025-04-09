Капитан Слоу о будущем Top Gear: воссоединения трио не будет

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Капитан Слоу и Джеймс Мэй размышляют о конце эпохи Top Gear и будущем автомобильных шоу — пора передать эстафету молодым!

Фото: Own work by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Icona Vulcano

Годы существования Top Gear, а затем Grand Tour вошли в историю мирового телевидения благодаря приключениям и обзорам автомобилей Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда.

"Мы расстались. И воссоединения не будет. Мы не Led Zeppelin", — гласит объяснение Джеймса Мэя.

Шоумен уверен, что есть возможность проявить себя и молодым людям.

"Допустим, молодому поколению пора задуматься о новом способе обсуждения таких вещей, как автомобили и транспорт в целом. Я не знаю, как они это сделают, но должен же быть кто-то, кто это сделает", — выразил своё мнение Мэй.

Уточнения

Top Gear (рус. Высшая передача) — британская телепередача, посвящённая автомобилям. Первые выпуски передачи вышли в 1977 году.



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