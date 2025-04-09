Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клиенты Газпромбанка смогут открыть брокерский счет напрямую из приложения банка
Смотрели Анору и строили планы: Корзин рассказал, что предшествовало внезапной смерти его жены
Москва тянется в небо: в 2025 году построят рекордное число небоскрёбов
Сколько стоили машины в СССР и как их покупали
Пенсии дважды повысят в 2026 году в России: вот кого это коснётся
Торговые войны ударят по нефти: глава ЦБ объяснила, как конфликты обрушат доходы России
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Титановый зверь с итальянской душой: машина, которую никто не решился повторить
Тревожный тренд: россияне не путешествуют из-за финансовых трудностей — результаты опроса

Стив Миллер бросает вызов возрасту: в 81 год он отправляется в тур с главными хитами

Шоу-бизнес » Зарубежный

Легенда рока Стив Миллер, автор хитов "The Joker" и "Fly Like an Eagle", в 81 год готовится к масштабному туру в 2025 году.

Стив Миллер
Фото: youtube.com by канал James Liverani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стив Миллер

В рамках 10 запланированных концертов группа выступит 1 октября в амфитеатре Mercedes-Benz в Таскалусе, где фанатов ждут классические треки вроде "Take the Money and Run", "Jet Airliner" и "Rock'n Me".

Миллер, основавший коллектив в 1960-х, признаётся, что до сих пор тратит три часа на подготовку к выступлениям: вокальные упражнения на беговой дорожке, разминка с гантелями и гитарные импровизации.

"Я хочу, чтобы каждая нота звучала безупречно", — говорит музыкант.

В 2023 году он отметил 50-летие "The Joker", выпустив юбилейный альбом с редкими записями, а в 2024-м представил обновлённую версию "Fly Like an Eagle" при поддержке фонда Playing for Change, объединившего артистов из пяти стран.

Миллер, известный резкой критикой индустрии, не изменил принципам: в 2016-м он назвал Зал славы рок-н-ролла "любительским шоу" и призвал реформировать систему выборов.

Ранее стало известно, что фильм "Сплит" можно будет посмотреть бесплатно.

Уточнения

Стив Ми́ллер (англ  Steve Miller, род. 5 октября 1943; Милуоки, Висконсин, США) — американский гитарист, создавший в возрасте 12 лет блюз-рок-команду, которая после многочисленных смен состава получила в 1968 году название «The Steve Miller Band». 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Красота и стиль
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи Аудио 
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Экономика и бизнес
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них Аудио 
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Наука и техника
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Он не лох. Поддержать медийную кампанию с ряженым китайским пленным не получилось Любовь Степушова Секрет Вселенной в трёх цифрах: как числа 3-6-9 связаны с гениальностью Теслы — раскрываем тайну Игорь Буккер Оптимизация или бегство? США ушли из Жешува, оставив НАТО один на один с поставками для ВСУ Дмитрий Плотников
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Титановый зверь с итальянской душой: машина, которую никто не решился повторить
Тревожный тренд: россияне не путешествуют из-за финансовых трудностей — результаты опроса
Ваш пуховик стал плоским? Вот как вернуть ему жизнь и объём, не выходя из дома
Массово осыпаются плоды? Вот чем срочно подкормить сливу и алычу
Интонация решает всё: какие звуки собака считает важными, а какие — фоновой болтовнёй
Иллюзия успеха: как соцсети делают нас несчастными
Он говорил мало — но сделал многое: история Клинта Иствуда
Желаешь пышную шевелюру? Ты не поверишь, но эти стрижки — твой билет к успеху
Солнце выжгло Венеру дотла — как именно это произошло
Он не лох. Поддержать медийную кампанию с ряженым китайским пленным не получилось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.