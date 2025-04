Стив Миллер бросает вызов возрасту: в 81 год он отправляется в тур с главными хитами

Легенда рока Стив Миллер, автор хитов "The Joker" и "Fly Like an Eagle", в 81 год готовится к масштабному туру в 2025 году.

Фото: youtube.com by канал James Liverani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стив Миллер

В рамках 10 запланированных концертов группа выступит 1 октября в амфитеатре Mercedes-Benz в Таскалусе, где фанатов ждут классические треки вроде "Take the Money and Run", "Jet Airliner" и "Rock'n Me".

Миллер, основавший коллектив в 1960-х, признаётся, что до сих пор тратит три часа на подготовку к выступлениям: вокальные упражнения на беговой дорожке, разминка с гантелями и гитарные импровизации.

"Я хочу, чтобы каждая нота звучала безупречно", — говорит музыкант.

В 2023 году он отметил 50-летие "The Joker", выпустив юбилейный альбом с редкими записями, а в 2024-м представил обновлённую версию "Fly Like an Eagle" при поддержке фонда Playing for Change, объединившего артистов из пяти стран.

Миллер, известный резкой критикой индустрии, не изменил принципам: в 2016-м он назвал Зал славы рок-н-ролла "любительским шоу" и призвал реформировать систему выборов.

Уточнения

Стив Ми́ллер (англ Steve Miller, род. 5 октября 1943; Милуоки, Висконсин, США) — американский гитарист, создавший в возрасте 12 лет блюз-рок-команду, которая после многочисленных смен состава получила в 1968 году название «The Steve Miller Band».



