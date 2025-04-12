Почему первый барабанщик The Beatles Пит Бест не стал легендой группы? Раскрываем неизвестные факты

2:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пит Бест, один из первых барабанщиков The Beatles, официально объявил о том, что он откладывает барабанные палочки в сторону и уходит на пенсию.

Фото: commons.wikimedia.org by Ocdp, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Барабан

В 83 года, возможно, пришло время дать себе заслуженный отдых и просто послушать альбомы The Beatles, на которых он не играет.

Музыкант присоединился к "великолепной четвёрке" в период с 1960 по 1962 год, в то время, когда группа часто меняла барабанщиков. Он играл с ними в клубе "Casbah", которым управляла его собственная мать Мона Бест.

Вероятно, первой ошибкой Пита Беста было то, что он не сопровождал музыкантов на концертах в Гамбурге или Ливерпуле, где его заменил некий Ричард Старки, он же Ринго Старр.

Более того, самым острым ушам казалось, что Пит Бест, несмотря на неоспоримое обаяние, изо всех сил старался поддерживать правильный темп.

Именно встреча "битлов" с Брайаном Эпстайном (их агентом) и продюсером Джорджем Мартином решила судьбу Пита Беста. Последнему не нравилась игра Беста, которую он считал не соответствующей поставленной задаче.

А затем, по слухам, возникает ещё и вопрос о внешнем виде: Пит Бест перенимает образ Элвиса Пресли, которым он восхищается, в то время как Маккартни, Леннон и Харрисон уже выступали в строгих костюмах и галстуках.

Однако ни у кого не хватило смелости указать ему на выход: Джордж Мартин будет заботиться об этом как раз в тот момент, когда группа собиралась подписать контракт с лейблом Parlophone.

После отказа играть с Merseybeats, как предлагал ему Брайан Эпстайн, он основал Pete Best Four, которая не давала многого.

Бест пытался покончить жизнь самоубийством в середине 60-х годов и постепенно дистанцировался от музыки. Он стал пекарем, а затем государственным служащим в агентстве по трудоустройству в Ливерпуле.

Если в 1995 году ему наконец-то удалось собрать какие-то дивиденды за выпуск сборника Anthology: 1, то нельзя сказать, что это его озолотило. Он навсегда остался не слишком успешным человеком со средним достатком.

Уточнения

Рэндольф Питер (Пит) Бест (англ. Randolph Peter «Pete» Best, при рождении Сканленд, Scanland; род. 24 ноября 1941, Мадрас, Британская Индия) — британский музыкант и автор песен.



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