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Почему Кристина Орбакайте молчит о событиях на Украине: секрет, который она не раскроет

1:00
Шоу-бизнес

Депутат Виталий Бородин высказался в беседе с порталом "Страсти", почему Кристина Орбакайте, по его мнению, не сможет открыто сказать о том, что она думает насчёт СВО.

Москва
Фото: unsplash.com by Arkady Lifshits, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Москва

Недавно в Литве потребовали этого признания от Орбакайте. Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что Кристина должна уже открыто высказаться об этом и только потом планировать свои выступления в Литве.

Бородин уверен, что она, в отличие от Аллы Пугачёвой, никогда не скажет об этом прямо, поскольку в таком случае больше не сможет приехать в Россию. Он подчеркнул, что Орбакайте бывает в России в новогодние дни и очень хорошо зарабатывает на корпоративах.

"Я думаю, что она будет сохранять молчание по одной простой причине: она понимает, что, если сейчас выскажет эту позицию, то в Россию никогда может уже не возвращаться. Когда она прокомментирует эту всю историю, сразу попадёт в стоп-лист", — заявил Бородин.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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