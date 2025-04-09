Анна Седокова обратилась к сыну Гектору в день его рождения: мой супергерой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова поздравила 8-летнего сына Гектора с днём рождения.

Фото: Инстаграм Анны Седоковой is licensed under public doman Певица Анна Седокова с сыном

Анна Седокова опубликовала в социальных сетях фото с наследником. На снимках мальчик запечатлён с матерью и собакой.

"Сегодня День Рождения у моего маленького супергероя. Целых 8 лет мы с тобой вместе", — написала под фото звезда.

Экс-участница группы "ВИА Гра" отметила, что лучшей наградой для неё является улыбка сына. Певица пообещала сделать всё, что бы её наследник был счастлив.

У Анны Седоковой трое детей: Алина (2004 года рождения), Моника (2011 года рождения) и Гектор (2017 года рождения).

Ранее вдова основателя "Ералаша" Бориса Грачевская Екатерина Белоцерковская обратилась к сыну в день рождения наследника. Она отметила, что сын для неё лучше, чем кинопремия "Оскар" и Нобелевская премия.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность на Украине в 2000 году.



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