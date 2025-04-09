Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Будем бить током: Максим Виторган в ярости из-за зрителей с телефонами
ТОП-5 самых надёжных дизельных моторов СССР
Живёшь в одной — покупаешь другую: ипотека, где не нужны накопления
Угроза на поводке: породы, способные на внезапную агрессию
Результат потрясающий: грядки оживают после этой подкормки
Skoda Octavia vRS — автомобиль с секретами, о которых не расскажет даже дилер
Проверенный рецепт раствора: мучнистая роса отступает за одну обработку
Спорт без чувства вины: тренировки по 2,5 часа в выходные работают так же, как 20 минут упражнений ежедневно
Курс на поддержку! Новой инициативе дали зелёный свет в Госдуме — освобождение женщин с детьми от НДФЛ

Анна Седокова обратилась к сыну Гектору в день его рождения: мой супергерой

1:03
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова поздравила 8-летнего сына Гектора с днём рождения.

Певица Анна Седокова с сыном
Фото: Инстаграм Анны Седоковой is licensed under public doman
Певица Анна Седокова с сыном

Анна Седокова опубликовала в социальных сетях фото с наследником. На снимках мальчик запечатлён с матерью и собакой.

"Сегодня День Рождения у моего маленького супергероя. Целых 8 лет мы с тобой вместе", — написала под фото звезда.

Экс-участница группы "ВИА Гра" отметила, что лучшей наградой для неё является улыбка сына. Певица пообещала сделать всё, что бы её наследник был счастлив. 

У Анны Седоковой трое детей: Алина (2004 года рождения), Моника (2011 года рождения) и Гектор (2017 года рождения). 

Ранее вдова основателя "Ералаша" Бориса Грачевская Екатерина Белоцерковская обратилась к сыну в день рождения наследника. Она отметила, что сын для неё лучше, чем кинопремия "Оскар" и Нобелевская премия.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. Получила известность на Украине в 2000 году.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Еда и рецепты
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно Аудио 
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
Домашние животные
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки Аудио 
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Красота и стиль
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Потери ВСУ в 10 раз выше официальных: как скрывают правду в кулуарах офиса президента Дмитрий Плотников Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Будем бить током: Максим Виторган в ярости из-за зрителей с телефонами
США могут потребовать от Европы возобновить закупки российского газа
ТОП-5 самых надёжных дизельных моторов СССР
Живёшь в одной — покупаешь другую: ипотека, где не нужны накопления
Угроза на поводке: породы, способные на внезапную агрессию
Результат потрясающий: грядки оживают после этой подкормки
Skoda Octavia vRS — автомобиль с секретами, о которых не расскажет даже дилер
Проверенный рецепт раствора: мучнистая роса отступает за одну обработку
Спорт без чувства вины: тренировки по 2,5 часа в выходные работают так же, как 20 минут упражнений ежедневно
Анна Седокова обратилась к сыну Гектору в день его рождения: мой супергерой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.