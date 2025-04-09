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Киркоров почтил память своей мамы Виктории: в тишине, дома, с детьми

0:49
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров оживил снимки своей мамы с помощью искусственного интеллекта.

Певец Филипп Киркоров с мамой
Фото: Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров с мамой

Филипп Киркоров опубликовал в социальных сетях кадры с мамой Викторией Киркоровой. Фото ожили с помощью нейросети. Женщина на снимках расцвела в обворожительной улыбке.

"Вчера был день рождения у моей мамы. Решил провести в тишине, дома, с детьми", — написал артист под фото.

Мама Филиппа Киркорова умерла 30 апреля 1994 года. Она скончалась ровно в день рождения сына. Певцу в тот момент исполнилось 27 лет. Похоронили Викторию Киркорову в Софии.

Ранее сообщалось, что умер отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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