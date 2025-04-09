Собчак прокомментировала выход Михаила Ефремова на свободу: искупил вину

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Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что актёр Михаил Ефремов покинул колонию.

Фото: ВК-аккаунт Михаила Ефремова is licensed under public doman Актёр Михаил Ефремов

Ксения Собчак не прошла мимо сообщения о том, что Михаил Ефремов вышел на свободу по решению суда об условно-досрочном освобождении.

"Я очень рада, что он на свободе, особенно, с учётом проблем со здоровьем. Думаю, Миша искупил свою вину", — выразила своё мнение журналистка.

На Михаила Ефремова были наложены определённые ограничения. Три года ему нельзя будет садиться за руль, а раз в месяц он будет обязан отмечаться в органах ФСИН.

Ранее сообщалось, как актёр Михаил Ефремов старается защитить свою квартиру от папарацци и соседей.

Уточнения

Ефремов Михаил Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.



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