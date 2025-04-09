Клявер наехал на Костюшкина: психолог раскрыла тайный смысл его слов о коллеге

Бывший участник группы "Чай вдвоём" Денис Клявер раскритиковал творчество экс-коллеги Стаса Костюшкина. Психолог Марианна Абравитова, анализируя высказывания артиста, усмотрела в них неразрешённые эмоции, связанные с распадом легендарного дуэта.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Денис Клявер

В эфире программы "Судьба человека" Клявер выразил недоумение по поводу музыкального выбора Костюшкина, заявив, что тот "не раскрывает свой потенциал". Эксперт отметила, что после прекращения существования группы оба музыканта оказались "у подножия Эвереста славы", который они покоряли вместе.

"Клявер, по сути, критикует не только Стаса, но и себя. Оба не смогли достичь прежних высот в сольной карьере, и это порождает внутренний конфликт", — пояснила Абравитова интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

По её мнению, за словами о "переживаниях за реализацию" скрывается попытка оправдать общую творческую стагнацию, облачённая в форму заботы о бывшем партнёре.

Психолог также обратила внимание на метафору "сбитых лётчиков", подчеркнув, что артисты, некогда входившие в элиту российской эстрады, теперь вынуждены искать новые пути в индустрии. По её словам, критика Костюшкина — это зеркало собственных нереализованных амбиций Клявера.

Эксперт заключила, что за внешне благородными заявлениями о поддержке скрывается невысказанная претензия: Клявер, сам оказавшись в тени прошлых достижений, подсознательно проецирует разочарование на коллегу.

Уточнения

Дени́с Ильи́ч Кля́вер (род. 6 апреля 1975, Ленинград, СССР) — российский певец, музыкант, композитор, актёр кино, телевидения и дубляжа.



Станисла́в Миха́йлович Костюшкин (род. 20 августа 1971, Одесса) — российский певец и поэт, участник дуэта «Чай вдвоём», создатель проекта «A-Dessa», предприниматель, телеведущий.



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