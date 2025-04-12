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Филипп Киркоров раскрыл правду о своих недоброжелателях: почему они его ругают?

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров на недавнем концерте в Кремле высказался о том, что недоброжелатели, которые его ругают, — это в основном всеми забытые певицы. По мнению Киркорова, они пытаются вернуть себе популярность, используя его имя.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

"Сейчас модно наезжать на Киркорова, о себе дабы напомнить! Сбитые лётчики какие-нибудь это делают. Такая мода — полить грязью Киркорова! Для того, чтобы их заметили и вспомнили, давно забытых и никому не нужных сбитых артистов-лётчиков. Лётчиц, точнее. В основном бабы почему-то лезут в пекло", — заявил Киркоров.

Также он отметил, что в его жизни всё прекрасно и что всех жалеет и прощает, в том числе этих певиц. Киркоров добавил, что не будет называть их имён, потому что все и так понимают, кого он имел в виду. Об этом сообщает mk.ru.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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