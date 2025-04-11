Константин Мирошник раскрыл правду об уходе Дроздова из программы В мире животных

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Художник Константин Мирошник дружит с Николаем Дроздовым и знает то, что происходит в его жизни. Мирошник рассказал, что Дроздова не выгоняли из программы "В мире животных"

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Николай Дроздов

Дроздов ушёл сам, потому что ему хотелось вести "В мире животных" в том же формате, как раньше: чтобы это были неспешные прогулки по лесу, но современные программы требуют нахождения в студии, поэтому Дроздов передал право вести "В мире животных" Алексею Лапину, но программа уже не пользовалась такой популярностью, как при Дроздове.

"Если он решит вести передачу, то она откроется прямо завтра. Он передал Алексею Лапину тему, но у них не пошло, все привыкли к Николаю Николаевичу. Он сделал всё, чтобы передача жила, но люди не захотели смотреть Алёшу, и она загнулась", — рассказал Константин Мирошник изданию "Абзац".

Уточнения

Никола́й Никола́евич Дроздо́в (род. 20 июня 1937, Москва) — советский и российский учёный-зоолог, биогеограф, естествоиспытатель и журналист, профессор географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (с 2000 года), доктор биологических наук.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.