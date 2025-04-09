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Певица Жасмин рассказала, как её сын ужился с молодой женой

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Шоу-бизнес

Женившая сына на экс-фигуристке Еве Хачатурян певица Жасмин оценила брачный союз наследника спустя год после свадьбы.

Певица Жасмин с семьёй
Фото: Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public doman
Певица Жасмин с семьёй

Певица Жасмин опубликовала в соцсетях свадебное фото сына Михаила в честь годовщины бракосочетания

"Сегодня год, как соединились любящие сердца моих дорогих детей Миши и Евы — ситцевая свадьба", — написал под фото звезда.

Артистка отметила, что сын ужился с молодой супругой.

"Не устану радоваться, глядя на то, как вы счастливы вместе, как вы любите и уважаете друг друга и цените нашу семью!" — обратилась к наследнику и его жене Жасмин.

Ранее будущий муж Ксении Бородиной Николай Сердюков рассказал, чью фамилию будет носить телеведущая после свадьбы.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнер; заслуженная артистка РФ (2014).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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