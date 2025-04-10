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Дочь миллионеров, топ-модель и честный человек — исповедь Джиджи Хадид

2:09
Шоу-бизнес

Модель Джиджи Хадид — одна из самых узнаваемых и высокооплачиваемых звёзд модной индустрии. Но в отличие от многих коллег, она не прячет свои привилегии и не строит из себя self-made икону. Наоборот — недавно Джиджи откровенно призналась, что многое в её жизни стало возможным благодаря родителям. И удивительно, но после этих слов интернет её не раскритиковал, а наоборот — зауважал.

Джиджи Хадид
Фото: commons.wikimedia.org by Eva Rinaldi from Sydney Australia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джиджи Хадид

Джиджи не стесняется своего происхождения

"У меня были привилегии, и я этого не отрицаю. Мои родители дали мне старт, которого у многих просто нет", — сказала Джиджи в интервью.

И речь тут не о скромных "помощях", а о конкретной поддержке, связях, деньгах и возможностях. Она родилась в семье бывшей модели и богатого девелопера — путь в fashion-индустрию у неё был действительно проще.

Она знает, что это несправедливо

Модель признаёт: не у всех есть шанс получить кастинг только потому, что ты "дочь кого надо". И именно поэтому она считает важным быть честной об этом.

Она не говорит, что не работала

Джиджи подчёркивает: да, старт у неё был особенный, но дальше всё зависело от неё. Она работала на износ, сталкивалась с критикой, боролась за своё имя — и не раз доказывала, что достойна места в индустрии.

Почему её не осудили?

Потому что искренность обезоруживает. Когда кто-то из звёзд признаёт, что у них был фора, это звучит честно. И Джиджи не пытается приуменьшить свои привилегии — она принимает их и использует как шанс не для хвастовства, а для благодарности.

"Я понимаю, что моё имя помогло мне. Но я стараюсь, чтобы теперь оно что-то значило само по себе", — добавляет Джиджи.

Она стала примером зрелости

В эпоху, когда многие звёзды делают вид, будто всё получили исключительно упорством, её честность выделяется. Джиджи показывает, что признание привилегий — это не слабость, а признак взрослой и осознанной личности.

Уточнения

Джеле́на Ну́ра «Джи́джи» Хади́д (англ. Jelena Noura «Gigi» Hadid; род. 23 апреля 1995, Лос-Анджелес) — американская супермодель палестино-голландского происхождения, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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