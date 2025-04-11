Видел фотографию с Путиным: премьер-министр Литвы обратился к Орбакайте с неожиданным требованием

Кристина Орбакайте планирует выступить в Литве в мае, однако это желание не всем пришлось по душе, поскольку певица открыто не высказывала свою позицию насчёт СВО.
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что Орбакайте должна прямо сказать всё, что она думает о спецоперации, и только после этого она может планировать свои выступления в стране.
"Я видел фотографию, где Орбакайте принимает награду от Путина, но позиция относительно ситуации на Украине сейчас важнее. Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности", — приводит слова политика издание LRT.
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
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