Видел фотографию с Путиным: премьер-министр Литвы обратился к Орбакайте с неожиданным требованием

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Кристина Орбакайте планирует выступить в Литве в мае, однако это желание не всем пришлось по душе, поскольку певица открыто не высказывала свою позицию насчёт СВО.

Фото: commons.wikimedia.org by Alet123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вечерний Вильнюс

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что Орбакайте должна прямо сказать всё, что она думает о спецоперации, и только после этого она может планировать свои выступления в стране.

"Я видел фотографию, где Орбакайте принимает награду от Путина, но позиция относительно ситуации на Украине сейчас важнее. Организаторы концерта могут задать ей этот вопрос и предоставить ответ общественности", — приводит слова политика издание LRT.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).

