Вика Цыганова озвучила неожиданную причину, почему она ждёт возвращения Дмитрия Быкова* и Татьяны Лазаревой**

Вика Цыганова продолжает резко высказываться о звёздах, покинувших Россию. На этот раз она пригрозила Дмитрию Быкову* (внесён Минюстом в список иноагентов) и Татьяне Лазаревой** (внесена Минюстом в список иноагентов и Росфинмониторингом — в список экстремистов и террористов).
Цыганова обозвала Быкова* усатым тараканом, а Лазареву** — алкоголичкой. Певица заявила, что им "никогда не отмыться" от своего "предательства", и что их никогда не примут обратно в Россию, однако тут же прибавила, что есть одна причина, по которой она была бы рада их возвращению.
"А вообще приезжайте, мы вас очень ждём! Ответите по закону за все свои преступления и посидите в тюрьме за работу на врагов России.
Но только вы же этого не сделаете. Вы так и помрёте на чужбине в полном забвении, потому что такова судьба предателей. В конце концов вы всё равно ответите. Если не перед людьми, то перед Богом", — высказалась певица в своём Telegram-канале.
Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.
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