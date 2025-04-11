Вика Цыганова озвучила неожиданную причину, почему она ждёт возвращения Дмитрия Быкова* и Татьяны Лазаревой**

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вика Цыганова продолжает резко высказываться о звёздах, покинувших Россию. На этот раз она пригрозила Дмитрию Быкову* (внесён Минюстом в список иноагентов) и Татьяне Лазаревой** (внесена Минюстом в список иноагентов и Росфинмониторингом — в список экстремистов и террористов).

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вика Цыганова

Цыганова обозвала Быкова* усатым тараканом, а Лазареву** — алкоголичкой. Певица заявила, что им "никогда не отмыться" от своего "предательства", и что их никогда не примут обратно в Россию, однако тут же прибавила, что есть одна причина, по которой она была бы рада их возвращению.

"А вообще приезжайте, мы вас очень ждём! Ответите по закону за все свои преступления и посидите в тюрьме за работу на врагов России. Но только вы же этого не сделаете. Вы так и помрёте на чужбине в полном забвении, потому что такова судьба предателей. В конце концов вы всё равно ответите. Если не перед людьми, то перед Богом", — высказалась певица в своём Telegram-канале.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.

