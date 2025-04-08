Желание похудеть сыграло злую шутку: Робби Уильямс столкнулся с забытой болезнью и ментальным срывом

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Робби Уильямс раскрыл шокирующие детали борьбы с цингой и психическим здоровьем. В интервью The Mirror британский певец признался, что в погоне за идеальной фигурой довел себя до критического состояния.

Фото: youtube.com by канал Radio Times, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Робби Уильямс

Приём препаратов, подавляющих аппетит, спровоцировал острый дефицит витамина С, приведший к диагнозу, ассоциирующемуся со средневековьем.

"Цинга — словно я превратился в пирата XVIII века. Я перестал есть, лишив организм необходимого", — пояснил артист.

Уильямс также рассказал о дисморфии, из-за которой воспринимал тревогу близких о своей худобе как "победу". Он считал, что достиг цели, если кто-то называл его "слишком худым".

Однако главным ударом стало возвращение депрессии спустя десятилетие ремиссии. По его словам, именно это в наибольшей степени выбило у него почву из-под ног. Известно, что артист в своё время преодолел зависимости, агорафобию и тревожные расстройства.

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Уточнения

Ро́берт Пи́тер (Ро́бби) Уи́льямс (англ. Robert Peter «Robbie» Williams; род. 13 февраля 1974, Сток-он-Трент, Англия, Великобритания) — британский певец, автор песен и актёр, бывший участник группы Take That.



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