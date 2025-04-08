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Суд вынес вердикт по делу Тодоренко и Мишиной: почему обе стороны остались у разбитого корыта?

1:28
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Писательница Дарина Мишина подвела итоги затяжного правового конфликта с Региной Тодоренко.

Регина Тодоренко
Фото: youtube.com by канал Лучшие вечерние шоу, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", судебные тяжбы, связанные с неоплаченным гонораром за написание книги, завершились без явного победителя. Мишина подтвердила, что её иск о взыскании денег с телеведущей был отклонен, однако и встречные требования Тодоренко о признании договора недействительным и взыскании 8 млн рублей также не нашли поддержки суда.

"Суд не установил факт наличия соглашения, но и не опроверг его. Мне жаль, что Регина инициировала эту историю, требуя ещё и публичных извинений", — пояснила автор.

Несмотря на усталость от противостояния, Мишина заявила о готовности рассмотреть мировое соглашение, если Тодоренко проявит инициативу: "Готова закрыть этот этап, но только при конструктивном диалоге".

Писательница подчеркнула, что не намерена останавливаться: она продолжит работать над заказными проектами, отделив творчество от конфликта. Тодоренко, в свою очередь, пока не прокомментировала возможность примирения.

Напомним, спор возник после того, как Мишина обвинила телеведущую в отказе оплатить услуги по созданию книги, а та ответила встречным иском, отрицая юридическую силу договоренностей.

Ранее стало известно, что Александр Петров впервые стал отцом.

Уточнения

Реги́на Петро́вна Тодоре́нко (укр. Регіна Петрівна Тодоренко; род. 14 июня 1990, Одесса) — украинская телеведущая, актриса, певица и блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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