Садальский осудил продажу билетов в театр по паспортам: вспомним, увы, Крокус

Актёр Станислав Садальский привёл аргументы против продажи театральных билетов строго по паспортам.
Станислав Садальский не одобряет идею департамента культуры города Москвы продавать билеты только после предъявления паспорта. Предполагается, что данная инициатива призвана бороться с перекупщиками.
Актёр считает, что дефицит билетов существует только в Большом театре, в остальных, по его мнению, всегда есть свободные места.
"Цены на билеты и так высоки, кто же их ещё и с переплатой будет покупать?" — задался вопросом артист.
Садальский отметил, что люди с дурными намерениями вовсе не будут покупать билеты.
"Тем, кто идёт с иными намерениями билет и вовсе не нужен — вспомним, увы! Крокус!" — написал заслуженный артист РСФСР в соцсетях.
Актёр отметил, что если у человека изменились планы, то деньги за билет вернуть будет затруднительно.
Беспокоит Садальского и вопрос защиты персональных данных.
Государственный академический Большой театр России (также — Большой театр России или просто Большой театр) — один из крупнейших и старейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.
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