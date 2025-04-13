Садальский осудил продажу билетов в театр по паспортам: вспомним, увы, Крокус

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский привёл аргументы против продажи театральных билетов строго по паспортам.

Фото: commons.wikimedia.org by Saggittarius A, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зрительный зал

Станислав Садальский не одобряет идею департамента культуры города Москвы продавать билеты только после предъявления паспорта. Предполагается, что данная инициатива призвана бороться с перекупщиками.

Актёр считает, что дефицит билетов существует только в Большом театре, в остальных, по его мнению, всегда есть свободные места.

"Цены на билеты и так высоки, кто же их ещё и с переплатой будет покупать?" — задался вопросом артист.

Садальский отметил, что люди с дурными намерениями вовсе не будут покупать билеты.

"Тем, кто идёт с иными намерениями билет и вовсе не нужен — вспомним, увы! Крокус!" — написал заслуженный артист РСФСР в соцсетях.

Актёр отметил, что если у человека изменились планы, то деньги за билет вернуть будет затруднительно.

Беспокоит Садальского и вопрос защиты персональных данных.

Уточнения

Государственный академический Большой театр России (также — Большой театр России или просто Большой театр) — один из крупнейших и старейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.



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